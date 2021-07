Gigio, quelli che… insultavano, lo vedevano riserva a Parigi e “dormivano” fuori da Milanello

Gigio Donnarumma ora è ufficialmente il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Una notizia nell’aria da mesi, da noi anticipata fin da quando Donnarumma – era settembre – aveva deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Milan. Sono stati mesi difficili, di pressioni, di giornalisti tifosi, di qualcuno che in… PDS raccontava verità diverse ogni giorno collegato da Milanello, Gigio stava andando via e lui continuava a dire che sarebbe rimasto. In nove mese non se n’è accorto, eppure stava sempre lì. Proprio sul pezzo, come se fosse il responsabile social di un calciatore, in questo caso poco informato sui fatti che stavano accadendo sotto i suoi occhi. La storia assomiglia a quella di chi, solo per giustificare un buco, ogni giorno avrebbe poi ripetuto in tv che Donnarumma sarebbe andato al PSG solo per fare la riserva. Ma chi gliel’ha detto, Pochettino? Dopo le verità al contrario in…PDS, ogni giorno da Milanello, ne abbiamo registrate di tutti i colori: giornalisti tifosi che pretendevano di dare consigli a Donnarumma, come se il portiere non dovesse essere libero di decidere in piena libera il suo futuro; tifosi che insultavano sui social senza che nessuno li fermasse. Intanto, l’amico in… PDS va in ferie, lunghe ferie. E magari leggerà che Donnarumma é andato al PSG: lui e i suoi fratelli avevano assicurato un rinnovo tutto rossonero (impossibile). Cin cin.

Foto: sito PSG