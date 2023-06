Gigi Riva su Ranieri: “Ha fatto un autentico miracolo. Una persona straordinaria e un grande allenatore”

Il Rombo di Tuono Gigi Riva fa echeggiare tutta la soddisfazione per il suo Cagliari neopromosso in Serie A. In particolare la leggenda del calcio ha voluto esprimere tutta la stima possibile per un altro grandissimo del pallone, mister Claudio Ranieri. All’Unione Sarda ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono felicissimo per questa promozione, non era per niente semplice andare a vincere a Bari, ribaltando il risultato dell’andata. La squadra ha mostrato grande carattere e mentalità in uno stadio ostico come il San Nicola. Per come era iniziata la stagione, Ranieri ha fatto un autentico miracolo portando il Cagliari prima ai playoff e poi in Serie A. Lui rappresenta l’unica certezza da cui poter ripartire la prossima stagione. É una persona straordinaria oltre che un grande allenatore”.

Fonte: Twitter uff Cagliari Gigi Riva