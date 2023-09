Gigi Riva su Buffon: “Il ruolo di capodelegazione gli calza a pennello”

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, l’ex team manager della Nazionale Gigi Riva, che ha rivestito questo ruolo tra il 1990 e il 2013, ha parlato così in merito al nuovo ruolo di capodelegazione di Gigi Buffon. Ecco le sue parole:

“Gigi porta entusiasmo nel clan della Nazionale: quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello. Buffon è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo. E’ una persona semplice, spontanea, umana, che dice quello che pensa. Un po’ come sono io da questo punto di vista. Un suggerimento? Deve dare amicizia. E poi tanta semplicità, doti che in Buffon riconosco. Con lui si può parlare tranquillamente di tutto, non necessariamente di calcio. Ma di vita normale e quotidianità. Il nostro è stato un rapporto semplice e splendido. Quello che ha raccolto dimostra che razza di calciatore è stato“.

Foto: Twitter Cagliari