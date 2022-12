Gigi Riva: “Metto Maradona e Pelé allo stesso livello. Impossibile fare classifiche”

Gigi Riva, stella del calcio italiano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, ricordando Pelè e la finale di Messico 1970, parlando anche del dualismo con Maradona.

Queste le sue parole: “Non ho alcun dubbio: Pelé è stato il più grande di tutti, come Maradona perché io li metto sullo stesso piano. Li ho visti da vicino, anche se in epoche diverse, e devo ammettere che io e tutti gli altri siamo dietro di loro, staccati rispetto a quei due”.

E sulla finale del 1970 persa in Messico: “Non bisognava scoprire Pelé in quella partita. E’ vero, ha segnato un bellissimo gol di testa che è passato alla storia. Noi, però, quel giorno non c’eravamo, perché ci sentivamo cotti mentalmente e fisicamente dopo la famosa semifinale vinta 4-3 ai tempi supplementari contro la Germania Ovest”.

Foto: twitter Cagliari