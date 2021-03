Gigi Riva: “Con la Juve partita apertissima. Noi siamo in forma, loro in difficoltà. Joao Pedro? Un fenomeno”

Giga Riva, storico ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna parlando della sfida tra i sardi e la Juventus: “È una sfida apertissima perché dopo un lungo periodo di crisi il Cagliari ha finalmente trovato grinta e fiducia. La rosa è forte. Evidentemente c’era qualche problema che, con l’arrivo di Semplici si sta risolvendo per il meglio. Per me la partita è tutta da giocare e noi siamo in forma. La Juventus non sta attraversando un buon momento. Contro il Porto li ho visti in difficoltà, una cosa che ho notato anche in alcune gare in campionato”.

Infine un elogio a Joao Pedro: “È bravo, un vero fenomeno. Io ho segnato di più? Si, ma perché ho giocato di meno. Questo non ha importanza. Lo ha di più il fatto che lui continui a segnare”.

Foto: Twitter Cagliari