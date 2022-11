Gigi Riva: “Barella è diventato il miglior centrocampista italiano in questo momento”

Gigi Riva, ex leggenda del Cagliari ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo Barella. Ecco le sue parole: “Mi fa molto piacere che Nicolò mi abbia superato per numero di presenze con l’Italia e gli faccio i complimenti perché sta per tagliare un bel traguardo, che nessun altro sardo ha raggiunto. Barella, per me è diventato il miglior centrocampista italiano, l’unico che sa fare tutto ed è anche capace di segnare tanto. Una bella soddisfazione per me, che l’ho conosciuto da ragazzino”.

Foto: Twitter Cagliari