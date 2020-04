Giggs rivela: “Io a un passo dall’Inter nel 2003, ma amavo troppo lo United”

Ryan Giggs, ex stella del Manchester United e attuale commissario tecnico del Galles, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK svelando un retroscena di mercato: “Da calciatore cercavo sempre nuove sfide, come difendere un titolo, riconquistarlo o vincere la Champions League. Ce n’era sempre una nuova. Nel 2003, si parlò di me, che potenzialmente sarei andato all’Inter. E’ stata probabilmente la volta in cui sono stato più vicino a lasciare lo United. Ma facevo parte di una squadra per la quale amavo giocare”, ha chiuso Giggs.

Foto: Daily Star