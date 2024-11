Giaretta (ds Pafos): “Abbiamo giocatori che possono dar fastidio. Serie A? L’impressione è che stia tornando a livelli importanti”

Cristiano Giaretta, attuale direttore sportivo del Pafos, intervistato da Sky Sport, ha commentato la partita di questa sera in Conference League contro la Fiorentina, in programma allo stadio Franchi.

“Siamo una squadra molto ambiziosa, un club ambizioso e fresco. La proprietà russa ha comprato il club 6 anni fa e stiamo correndo velocemente, questa ambizione si traduce in investimenti anche sulle infrastrutture. Ci mettono nelle migliori condizioni per fare il nostro lavoro, il Pafos sta correndo velocemente verso alti livelli. Ora stiamo cercando di vincere il campionato, ci siamo qualificati alla Conference, lo scorso anno abbiamo vinto la coppa… Si sta creando entusiasmo e Pafos sta crescendo in termini di appeal. Lo scorso anno abbiamo attirato giocatori da contesti importanti, ora abbiamo un buonissimo livello e siamo competitivi. Il centro sportivo presto sarà dedicato all’academy, per la prima squadra sarà costruito un nuovo centro sportivo. C’è un modello, c’è voglia di fare calcio con ambizione”.

Come affrontate la Fiorentina?: “La nostra forza è la coralità. Abbiamo giocatori che hanno qualità superiore a livello individuale, ma il nostro allenatore è stato bravo a creare compattezza e identità. Per noi è una gara difficilissima, ma nel nostro contesto in altre sfide siamo riusciti ad essere dominanti. C’è qualche giocatore che potrebbe dare fastidio ai colossi della Fiorentina”.

Si aspetta un turnover da Palladino?: “Credo che ne farà meno rispetto al passato, almeno questa è la mia sensazione anche leggendo le sue parole in conferenza. Vogliono vincere per sistemare la pratica qualificazione, quindi mi aspetto turn over ma non così massiccio”.

Oggi, il vostro presidente accoglierà Pupo per un concerto privato: “Simpatica come cosa, sono molto legati alla cultura italiana, non solo alla musica”.

Impressioni sulla Serie A: “C’è l’impressione che la Serie A stia tornando sulla retta via, su livelli importanti. E’ una serie A che sta attirando attenzione ed è avvincente. L’Atalanta si sta consacrando, la Fiorentina è una bellissima realtà e ha tutte le carte in regola per dare fastidio fino al termine della stagione. E’ una serie A un po’ più frizzante”.

