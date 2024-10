Giappone, Zaccheroni nella Hall of Fame del calcio

Alberto Zaccheroni è entrato ufficialmente nella Hall of Fame del calcio giapponese. Zaccheroni ha guidato la Nazionale giapponese dal 2010 al 2014, e durante la cerimonia di induzione a Tokyo, è stato accolto da importanti personalità, tra cui la principessa Hisako Takamado, membro della famiglia imperiale. Ai microfoni dell’ANSA, Zaccheroni ha così parlato: “Hanno sempre avuto questa sorta di manifestazione nei miei confronti. Mi hanno abituato così fin dal primo giorno. Io so perché stimo loro, ma non riesco a capire il livello che ho raggiunto in questo Paese: penso di non aver fatto niente di eccezionale. Avevo un’ottima squadra, che è sempre stata in sintonia con me. I dirigenti idem. E mi sono sentito immediatamente in dovere di ricambiare. E ogni tanto mi sveglio e dico ‘ma sono stato davvero il Giappone o me lo sono sognato qui?'”.

Foto: FcInter1908