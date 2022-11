Giappone protagonista in campo e fuori: i tifosi ripuliscono lo stadio

Il Giappone si è reso protagonista in campo per avere battuto la Germania guidata da Flick grazie ad un iconico 2-1 ma non ha vinto solo sul rettangolo di gioco. Sugli spalti, infatti, sono stati avvistati tifosi che a fine match ripulivano lo stadio dalla spazzatura buttata per terra, così come i giocatori che dopo aver festeggiato negli spogliatoi hanno ripulito tutto, lasciando un messaggio di ringraziamento per l’ospitalità.

Foto: Twitter Fifa