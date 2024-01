Giappone, i convocati per la Coppa d’Asia: Kamada fuori dalla lista

Sono state diramate le convocazioni del Giappone per la Coppa d’Asia che si giocherà in Qatar tra il 12 gennaio e il 10 febbraio. E per la Lazio arriva una buona notizia. Daichi Kamada non è stato selezionato dal commissario tecnico e non farà parte della spedizione della nazionale. Il centrocampista rimarrà quindi a disposizione di Maurizio Sarri, nella speranza di migliorare le prestazioni e completare finalmente quel processo d’inserimento che fin qui è andato a rilento, sfruttando anche l’assenza per infortunio di Luis Alberto. Di seguito la lista completa: Portieri: Maekawa Daiya, Suzuki Zion, Nozawa Taishi Brandon. Difensori: Taniguchi Shogo, Itakura Ko, Watanabe Tsuyoshi, Nakayama Yuta, Machida Koki, Maikuma Seiya, Tomiyasu Takehiro, Ito Hiroki, Sugawara Yukinari. Centrocampisti e attaccanti: Endo Wataru, Ito Junya, Asano Takuma, Minamino Takumi, Morita Hidemasa, Mitoma Kaoru, Maeda Daizen, Hatate Reo, Ritsu Doan, Ueda Ayase, Nakamura Keito, Sano Kaishu, Kubo Takefusa, Hosoya Mao.

Foto: Instagram Kamada