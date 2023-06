Vrenna: “Momento di grande delusione, la Serie C è l’inferno del calcio ma ripartiamo”

Ha fatto il punto della stagione del Crotone e su futuro il presidente Gianni Vrenna. La sua squadra ha fatto 80 punti ma non sono bastati per la promozione, irraggiungibili i 96 del Catanzaro, poi la caduta al primo turno dei playoff col Foggia “C’è stato un momento di grande riflessione dovuto alla delusione avuta quest’anno, nonostante la squadra abbia fatto 80 punti. Mi farò portavoce di altri presidenti, ci sono società importanti e con loro farò determinati ragionamenti: chi investe tanto dev’essere salvaguardato, se è possibile. Chiamerò i colleghi e vedremo se riusciremo a cambiare almeno parzialmente il format. Il voto del Crotone vale come quello del Francavilla, del Lecco e del Picerno: uno vale uno. Scendi, prendi il paracadute, ma per due anni non prendi il minutaggio? Questo è l’inferno del calcio! Che senso hanno 60 squadre e tre gironi?”. Espone quindi i piani per il futuro: “Sono qui per ripartire, in tanti parlano di ridimensionamento, ma noi ripartiamo dal modo in cui volevamo fare calcio prima, il calcio che il Crotone ha sempre fatto, puntando sui giovani perché non è detto che non si possa vincere coi giovani. Quest’anno abbiamo sotto contratto circa 34 calciatori. Non sarà un ridimensionamento, ma dobbiamo guardare il budget se vogliamo continuare a fare calcio senza far saltare il banco. Dovremo sfoltire, ma terremo chi vorrà proseguire nel nostro progetto. Non dobbiamo fare proclami di vittoria, ma tornare alle dimensioni del Crotone: 2-3 chiocce e giovani di prospettiva. Da lì ricominciare a fare le plusvalenze, quelle vere e non quelle fasulle”. Appena esonerato il DS Conti, specifica che la scelta sulla conferma di mister Lamberto Zauli spetterà al nuovo Direttore: “Sull’allenatore non posso dire nulla perché dovremo sederci al tavolo con un nuovo direttore sportivo che sarà una persona esperta e che conosce la categoria. Di Bari? A breve sarete edotti sul suo nome. Siamo vicini a chiudere. Deve metterci la faccia nel bene e nel male. Al momento non c’è nulla di ufficiale e non abbiamo fatto alcun tipo di discorso con alcun allenatore”.

Fonte: Sito Crotone