Gianni Rivera: “Pronto a comprare il Bari con una cordata di amici. E vorrei allenare”

Gianni Rivera alla Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena delle ultime settimane per una futura attività nel mondo del calcio. Ecco le sue parole: “Degli amici finanziatori mi hanno contattato per chiedermi la disponibilità a entrare in un progetto per rilevare una società calcistica. Si tratta di un gruppo italiano. Qualche settimana fa ho avuto anche un contatto con il sindaco di Bari a cui avevo prospettato questa possibilità. Quando è che si potrà dire qualcosa in più? Credo il prima possibile, forse entro la fine del mese”.

Futuro come allenatore?: “L’allenatore di questa squadra o comunque un ruolo tecnico. È così che penso di essere utile. Penso di sapere come si fa. E l’ho fatto in campo quando giocavo. In effetti ho sbagliato, ma ero diventato vicepresidente del Milan insieme a Felice Colombo e aiutammo Capello a fare il corso per diventare allenatore, potevo farlo insieme a lui ma allora mi sentivo più dirigente. Poi sono entrato in politica per vent’anni”.

Foto: Vivo Azzurro