Giannetti: “Sognavo la Serie A da bambino. Lotta salvezza? Non è un problema”

Lautaro Giannetti, difensore dell’Udinese arrivato lo scorso gennaio da svincolato dall’Argentina, ha commentato la sua nuova avventura in terra friulana ed il suo arrivo in Serie A ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Un’opportunità che ho colto al volo. Chi non sogna l’Europa? Guardavo la Serie A. E ci speravo da bambino. Ci arrivo da grande per un salto di qualità. Come mi trovo? Molto bene per ora. Lotta salvezza? Non è un problema, al Velez ho vissuto la stessa situazione, quindi sono abituato. Lotteremo.”

Foto: Twitter Lautaro Giannetti