Gianluca Vidal sulla cessione della Sampdoria: “Gestione complessa, c’è molto da lavorare e poco da comunicare”

Gianluca Vidal, trustee della Sampdoria, ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito alla cessione del club, come apprendiamo dall’intervista rilasciata a primocanale.it: “C’è molto da lavorare e poco da comunicare: una gestione complessa, tre cordate in due diligence, temi di verifica dei numeri ma anche di verifica del lato sportivo, non mia materia. Con l’advisor Lazard è partito il lavoro di contatto con più Fondi, ulteriori oltre a quelli già in campo, vediamo cosa ne sortirà. Purtroppo ho visto che si da spazio un po’ a tutto. Ciò non mi ha reso felice, ma nulla più“.

