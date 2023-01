Gianluca Vialli, la carriera straordinaria che lo ha reso immortale

Gianluca Vialli è stato e sarà sempre una della massime figure di riferimento dello sport italiano, il calcio è stata la perfetta metafora della lotta del campione italiano contro il male che da qualche anno lo affliggeva. Vialli ha iniziato la sua carriera vestendo la maglia della sua Cremonese, ha iniziato nella città che gli ha dato i natali in una giornata di luglio del 1964. Il suo nome però resterà legato in maniera indissolubile ai colori della Sampdoria, club nel quale ha formato la straordinaria coppia con Roberto Mancini, conquistando uno storico scudetto. L’approdo alla Juventus lo consegna definitivamente al calcio dei grandi, condividendo lo spogliatoio con campioni come Roberto Baggio e conquistando la tanto ambita Champions League. Da Torino a Londra il volo è breve, il Chelsea lo accoglie e Gianluca entra a far parte delle vittorie Blues, come quella in Supercoppa contro il Real Madrid. L’immagine più recente è quella di Wembley, le lacrime di un uomo che sembrano abbracciare tutta l’Italia: Ciao Gianluca!

foto: profilo Instagram Italia