Gianluca Ferrero è il nuovo presidente della Juventus

Dopo le dimissioni di Agnelli, il nuovo presidente della Juventus sarà Gianluca Ferrero. Nato a Torino, laureato in economia e commercio, è presidente del collegio sindacale di Fincantieri., Luigi Lavazza, Biotronik Italia, Praxi Intellectual Property., P. Fiduciaria, Emilio Lavazza Sapa, Gedi Gruppo Editoriale, Nuo e Lifenet. Ricopre la carica di sindaco effettivo in Fenera Holding. Di seguito la nota ufficiale di Exor: “In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società”. La società afferma come Ferrero abbia le competenze giuste per ricoprire quel ruolo.

Foto: Logo Juventus