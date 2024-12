Giampaolo: “Un pareggio che ci dà fiducia. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Rebic? Può essere titolare”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo il pareggio a Lecce.

Queste le sue parole: “Sono contento, la squadra ha fatto una buona gara. Riacciuffarla allo scadere, credendoci fino alla fine, ci dà grande fiducia”.

Dove lo vede in campo Rebic? “Sono molto soddisfatto, ha fatto due partite importanti. Può giocare davanti da solo, ma anche insieme ad un altro. Gioca con esperienza, è un titolare e un giocatore forte per il Lecce. Se dovessimo cambiare sistema giocherebbe davanti, ma bisogna trovare altri equilibri. Per adesso sono molto contento di Rebic”.

Quanto ti è mancato esultare così per un gol? “Bella soddisfazione, sono stato due anni a casa. La squadra mi è piaciuta, ha reagito e giocato con umiltà contro una Juve che fa del possesso palla la sua qualità migliore. Risultato di prestigio, importante per la nostra classifica. Siamo tutte lì, ogni passo falso è un problema. Sono contento perché stasera dormo”.

Quanto è difficile inserire i concetti che tu hai mantenendo la mentalità? “In questi dieci giorni abbiamo lavorato quasi solo sul giocare a calcio, perché bisogna fare un passaggio in più e avere autostima dentro la partita. L’altra fase l’abbiamo fatta in modo didattico: devo andare piano, perché sennò faccio confusione”.

