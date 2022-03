Giampaolo: “Surclassati sul piano tecnico e fisico. Giovinco l’ho visto due volte”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato la sconfitta subita contro l’Atalanta a Dazn: “L’Atalanta è superiore e lo ha ribadito, questo al netto degli errori commessi di cui siamo consapevoli. Hanno vinto meritatamente. Non ho nemmeno il tempo di pensare né di trovare il pelo nell’uovo. Sensi e Quagliarella hanno avuto un risentimento. Questa è una partita fisica, c’era il rischio di perderli entrambi. Per questo motivo li ho sostituiti. Giovinco l’ho visto due volte, ha svolto sempre differenziato. Oggi siamo stati surclassati sul piano tecnico e fisico. Se non puoi sostenere i duelli perdi metri di campo. Questo è successo oggi. Giovinco mano a mano troverà un minutaggio consono ed equo. Gli mancano i minuti, ma non è ancora pronto”.

FOTO: Sito Sampdoria