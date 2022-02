Giampaolo: “Supryaga ha evitato la chiamata alle armi. L’Atalanta ti azzanna, ma daremo tutto”

A chiudere la ventisettesima giornata di Serie A sarà la partita fra Atalanta e Sampdoria, posticipo del lunedì in programma alle ore 20.50. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo ha parlato della guerra in Ucraina, che coinvolge un tesserato del club: “Si tratta di una miseria assoluta, fra noi c’è Supryaga che ha evitato la chiamata alle armi. Con lui abbiamo parlato per cercare di capire quale fosse il suo stato d’animo. Ovviamente è preoccupato per la sua famiglia, ma ci ha rincuorato”.

Giampaolo parla dell’avversario: “L’Atalanta è una squadra forte anche senza gli attaccanti, che ti azzanna e ha idee chiare. Negli ultimi anni ha fatto campionati straordinari e ha fatto scuola a livello europeo, ma questo campionato ci insegna che le partite vanno giocate tutte. L’abbiamo preparata al meglio, vedremo quanto saremo bravi, sarà una battaglia e dobbiamo uscire dal campo dopo aver dato tutto. La lotta è dura e coinvolge tante squadre”.

Sugli arbitri: “Sozza ha arbitrato poche partite in A, ma importanti: è un cavallo di razza, Irrati è una garanzia. Questa partita è stata attenzionata per bene, io sono sempre favorevole al VAR. Certifica le regole, quindi non può essere un problema“.

