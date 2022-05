Giampaolo sull’Inter: “Nessuno vuole fare brutta figura. Le partite vanno giocate”

A pochi giorni dalla sfida decisiva contro l’Inter, Marco Giampaolo ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni de Il Giornale : “Il mio rapporto con il Milan non c’entra nulla con il presente, ora sono alla Samp e il Milan fa la sua parte che è poi quella del Milan. Nell’ultima giornata di campionato, la numero 37: il Venezia, già retrocesso, fa un punto a Roma, noi della Samp, pur salvi, siamo riusciti a vincere con la Fiorentina che si giocava l’Europa. Oggi il campionato italiano dimostra che le squadre si giocano le partite: di scontato non c’è nulla e soprattutto fare brutte figure non piace a nessuno, le partite si giocano.”.

Foto: Twitter Sampdoria