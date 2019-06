Giampaolo: “Sarri? Tra i migliori insegnanti di calcio a livello europeo. Su Conte…”

Marco Giampaolo, come vi abbiamo ampiamente raccontato, sarà il prossimo tecnico del Milan. Intanto l’ex Samp oggi è stato premiato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Arezzo con il premio ‘Timone d’Oro’. Queste le sue parole a margine dell’evento: “Sarri? Maurizio è uno dei migliori insegnanti di calcio a livello europeo, è uno studioso, è uno che ricerca, si è fatto da solo. Ha dedicato la sua vita al calcio, alla ricerca delle innovazioni, c’è grande stima da parte mia e si è meritato tutto quello ha conquistato. Lui e Conte tornano dopo esperienza importanti all’estero, parliamo di due allenatori che lo hanno dimostrato in maniera tangibile. Tradimento? Concetto vetusto e superato, gli allenatori danno tutto per il club in cui lavorano, si consumano. È sempre la passione a predominare, il tradimento è un concetto vetusto”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria