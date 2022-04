Giampaolo: “Posta in palio altissima. Quando sono tornato ero consapevole a cosa andassi incontro”

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa a 24 ore dalla gara chiave con la Salernitana: “La posta in palio è alta per entrambe le squadre. La Salernitana vive un momento in cui è aggrappata di partita in partita al suo destino e verrà a fare una partita di spessore caratteriale. La patita è tosta e noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta. Quando sono tornato la prima cosa che ho detto è che non ho alcun tipo di vantaggio per cose fatte in passato e nessun credito. Quando sono arrivato ero consapevole a cosa andavo incontro. Sensi? Lo vedo in netto miglioramento. Poi su Sensi vanno fatti discorsi sulla continuità che ha avuto in queste settimane. Un calciatore se ce l’ha è un discorso, se non ce l’ha deve andarsela a prendere. Candreva? Antonio è un calciatore forte con qualità. Si discute sulla posizione ma quando giochiamo offensivamente ha il compito di ritagliarsi il pezzetto di campo a lui è congeniale. Damsgaard è convocato. L’unico assente è Giovinco che si aggiunge a Gabbiadini”.

FOTO: Twitter Sampdoria