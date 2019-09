Giampaolo perde sempre e traballa: blitz Fiorentina 3-1

Ancora una sconfitta per il Milan, il quarto ko (il secondo consecutivo dopo quello di Torino) in 6 giornate di campionato, e ora la situazione di Giampaolo si fa sempre più delicata. A San Siro i rossoneri si devono piegare di fronte allo strapotere di una super Fiorentina che sbanca Milano con un sonoro 3-1. Pulgar dal dischetto sblocca il risultato al 14′ (rigore concesso per fallo di Bennacer su Chiesa), poi nella ripresa il Milan resta in 10 per l’espulsione di Musacchio e la Viola dilaga con le reti di Castrovilli (prima gioia in A) e di Ribery, autore di una prestazione di assoluto livello (per lui standing ovation di tutto San Siro all’uscita dal campo). Nel finale arriva il gol della bandiera firmato Leao: al 90′ San Siro sommerge di fischi i rossoneri e Giampaolo, che ora traballa non poco.

Sabato 28 settembre

15:00 Juventus-Spal 2-0 (Pjanic, Ronaldo)

18:00 Sampdoria-Inter 1-3 (Jankto – Sensi, Sanchez, Gagliardini)

20:45 Sassuolo-Atalanta 1-4 (Defrel – Gomez 2, Gosens, Zapata)

Domenica 29 settembre

12:30 Napoli-Brescia 2-1 (Mertens, Manolas – Balotelli)

15:00 Lazio-Genoa 4-0 (Milinkovic, Radu, Caicedo, Immobile)

15:00 Lecce-Roma 0-1 (Dzeko)

15:00 Udinese-Bologna 1-0 (Okaka)

18:00 Cagliari-Verona 1-1 (Castro – Faraoni)

20:45 Milan-Fiorentina 1-3 (Leao – Pulgar, Castrovilli, Ribery)

Lunedì 30 settembre

20:45 Parma-Torino

Classifica: Inter 18; Juventus 16; Atalanta 13; Napoli 12; Roma 11; Cagliari, Lazio 10; Torino 9; Fiorentina, Bologna 8; Udinese 7; Milan, Parma, Brescia, Sassuolo, Lecce, Verona 6; Genoa 5; Sampdoria, Spal 3.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina