Giampaolo: “Non possono cedere Colley. Sono già andati via troppi calciatori”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 4-0 contro la Salernitana, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha così parlato dei temi legati al calciomercato dei blucerchiati: “Non è una cosa che posso gestire io, se sono mentalmente distratti non posso farci niente. Non posso perdere altri calciatori, altrimenti saremo meno competitivi. Già troppi elementi sono andati via. Colley è la colonna della difesa, non possono togliermelo il 28 o il 29 di agosto. E comunque non sono le voci di mercato a poter spiegare lo 0-4 di oggi. Attacco? E’ un dato di fatto che siamo a quota zero gol segnati, con l’Atalanta era buono e ce lo hanno tolto e anche oggi ci sono state tre chance per buttarla dentro. Credo che sia un problema mentale, non tattico. Il calcio ha logiche diverse: ci sta lo 0-0 con la Salernitana e uno 0-4 con la Juventus, invece è andata diversamente. E dobbiamo riflettere”.

Foto: Twitter Sampdoria