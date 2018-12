Giampaolo: “Noi bravi a trovare il gol, la squadra ha risposto bene. Quagliarella e Ramirez…”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato dopo il successo contro il Bologna per 4-1 ai microfoni di Dazn: “La differenza l’ha fatta la capacità che ha avuto la squadra dopo il gol del pareggio. Era una gara delicata per entrambe, ma la squadra ha risposto bene. I tre davanti erano in palla e hanno fatto la differenza. Era la classica partita da vincere e non è mai semplice. Defrel? Ha saltato un allenamento e mezzo, Caprari stava bene, io penso che con il tempo potrà godere di una fiducia totale come ad esempio Quagliarella. È un ragazzo che ci arriverà. La posizione di Gaston Ramirez? Quando giochiamo contro la difesa a tre gli dico di stare appoggiato al centrale e di giocare come se fossimo un 4-3-3 altrimenti i tre difensori stringono e la palla non la prendi mai. La classifica? C’è bagarre. Martedì torniamo in campo per la Coppa Italia, si gioca sempre”.

Foto: Sampdoria Twitter