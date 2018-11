Giampaolo: “Noi ancora convalescenti, ci manca la vittoria. Quagliarella? Sapevo che…”

Così Marco Giampaolo, tecnico della Samp, ai microfoni di Sky Sport dopo il derby della Lanterna: “E’ una partita diversa dalle altre. Siamo partiti bene e con personalità, poi sull’1-1 abbiamo perso un po’ di convinzione e serenità. Poi nello sporco il Genoa si è preso qualcosa in più soprattutto sulle seconde palle. In ogni caso la squadra non mi è dispiaciuta, tenendo conto che siamo convalescenti e questa partita pesa in modo particolare. In un derby è più difficile essere sereni, ma abbiamo fatto un passo avanti. Le vittorie ti danno convinzione, ci manca ma ho fiducia. Quagliarella? Sapevo da ieri che avrebbe fatto benissimo, perché è abituato a giocare queste partite e sa prendersi le responsabilità. Le due mezzali sono state adattate al mio gioco, ma tenendo conto delle loro qualità mi sono piaciuti perché non hanno arretrato in un contesto agonistico”.

Foto: Twitter Sampdoria