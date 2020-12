Giampaolo: “Nel derby servirà tanta organizzazione. E’ dura vedere la tua squadra dal divano di casa”

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, alla vigilia del derby della Mole contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sono stato distante dalla squadra negli ultimi giorni, ma non emotivamente. Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi e ancora mi porto dietro qualche sintomatologia. Posso dire che 20 giorni a casa è pesante, avevo sempre gli occhi fissi sul video. Ho lavorato tanto, visto tante partite nostre e degli avversari. I miei collaboratori sono stati bravi a dare continuità alla programmazione, ill mio staff è preparato è molto da vendere. La cosa più pesante è guardare la tua squadra dal divano di casa. Questo Torino è migliorato, migliora sempre di più e nelle prestazioni c’è stato un crescendo. Il derby senza tifosi è surreale, un qualcosa che respiri il lunedì che precede la domenica e anche prima. Ma adesso non si possono paragonare i derby che ho vissuto. Il calcio senza tifosi è playstation. Nel derby ci vuole cuore e organizzazione ma soprattutto giocare senza lasciarsi giocare dalla partita. Non dobbiamo avere nessun nervosismo, non mandai la squadra in ritiro in quel derby di Genova, mi presi una grande responsabilità e dissi ai ragazzi di restare a casa perché avevo fiducia. Questa non è una squadra che deve andare in ritiro per rendere meglio.”

Foto: twitter uff Torino