Giampaolo: “L’esclusione di Sirigu? È uno come gli altri. Ma si è allenato bene e domani potrebbe giocare”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino ha parlato alla vigilia della gara contro il Bologna. Questi i passaggi salienti delle sue parole a Torino Channel: “Siamo pronti a giocare dopo 48 ore, dobbiamo esserlo. Il fatto di giocare alle 12.30 e tutto il resto non conta niente. Non abbiamo mai subito in maniera palese un avversario. Anche nei fragenti di una singola partita, non abbiamo mai dimostrato di essere allo sbando. Abbiamo pagato a caro prezzo disattenzioni di Tizio, Caio e Sempronio, che probabilmente sono io. Ci sono anche valori morali, quelli che impongono di lottare sempre e non indietreggiare mai, ma giocare con orgoglio. Le scorie non le pulisci con una partita. Noi mangiamo ‘cioccolato’ da quattro mesi a questa parte in una full immersion incredibile. Continuiamo a soffrire, non si resetta nulla in un giorno. Sirigu? La sua esclusione fa più rumore, ma è un giocatore come gli altri: il Toro è al di sopra di Sirigu, Giampaolo, Belotti e compagnia bella. Lui il giorno dopo la partita si è impegnato, ha lavorato, zitto, e quelle sono le risposte che i calciatori devono dare. Sirigu si è allenato bene e vediamo domani, può rientrare come quella dopo. La risposta che ha dato è stata professionale. Non discuto le sue qualità, è un portiere forte“.

