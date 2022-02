Giampaolo: “L’assenza di Sensi è pesante. Audero deve ritrovare certezze”

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Empoli: “Quella di oggi sarà una partita impegnativa da punto di vista mentale ed emotivo: è molto importante per classifica e non bisogna sbagliare niente. Sensi è un giocatore determinante per noi e oggi non ci sarà, ma dobbiamo riorganizzarci e dovremo farlo al meglio. Dobbiamo essere competitivi per questa partita. Audero sta lavorando bene ma deve ritrovare certezze, Falcone ha fatto buone partite e non c’è alcun problema in tal senso“.

Foto: Twitter Sampdoria