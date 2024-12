Giampaolo: “La strada è lunga, dobbiamo mantenere un cammino regolare per arrivare alla salvezza”

Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Como e Lecce è stato intervistato Giampaolo, mister del Lecce. Queste le sue parole:

Cosa ti aspetti dalla tua squadra? “Una partita superlativa, contro un avversario che ha caratteristiche ben precise. Noi dovremo mettere in campo le nostre qualità e il nostro grande spirito, che questa squadra ha già dimostrato, in una partita importante”.

7 punti in 5 partite, come pensi di aver cambiato la squadra? “Ho sempre detto che non do mai nulla per scontato. Abbiamo fatto discretamente bene, ma non significa nulla perché la strada è lunga, ci sono tante insidie e tante partite da giocare. Per raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza, dobbiamo mantenere un cammino regolare da qui alla fine. Viviamo il momento, sapendo che le cose possono sempre cambiare. Le partite sono tutte difficili e non sai mai cosa aspettarti”.

Foto: Instagram Lecce