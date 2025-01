Giampaolo: “La posta in palio era pesante. Krstovic? La doppietta è stata la ricompensa per l’impegno”

Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la bella e fondamentale vittoria per 3-1 nello scontro diretto in casa dell’Empoli.

“Ripartire bene è una nostra caratteristica, volevamo pressare alti contro una squadra che può darti fastidio se concedi il palleggio. Quando recuperavamo palla eravamo sempre molto insidiosi, nella ripresa abbiamo fatto fatica ma a fine primo tempo potevamo avere un risultato ancora migliore. Rivincita? No, bisogna arrivare all’obiettivo e la strada è lunga. Sono contento per i tanti tifosi che ci hanno seguito, fanno sacrifici ed è bello regalare loro una gioia. La posta in palio era pesante, siamo nel gruppone e dobbiamo continuare su questa strada. Servono ancora una ventina di punti, l’importante è non perdere terreno e approfittare degli scontri diretti pur sapendo che la maggior parte sono fuori casa mentre le grandi le avremo al Via del Mare. Krstovic? Mi è piaciuto molto, ha tenuto bene palla, si è sacrificato, ha dato una mano ed è stato premiato con una doppietta”.

Foto: Instagram Lecce