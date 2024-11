Giampaolo: “La Juve è forte anche con le assenze. Voglio una squadra musicale, qualche nota è passata”

Le parole in conferenza stampa di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, in vista dell’importante sfida contro la Juve di domani sera.

“La Juve è una squadra forte. A causa delle assenze non potrà fare rotazioni, però rimane una squadra molto forte con numeri importanti. Ha idee, c’è un gran lavoro dietro la Juve. Le assenze non mi condizionano, la Juve presenterà un undici forte. Una squadra con forte autostima, che ha percentuale più alta di palloni giocati, numero di passaggi più alto… è una squadra che sa quello che vuole e ti può anche sfinire con il palleggio. Ecco perché il Lecce dovrà fare qualcosa in più sul possesso: di non possesso si muore”.

Sul Lecce: “Abbiamo continuato a lavorare sulla falsa riga della prima settimana. Li ho avuti tutti sin da subito e stiamo portando avanti un certo tipo di lavoro. Un mattone alla volta. Di lavoro da fare ce n’è tanto. A me piace una squadra musicale, intonata. Qualche nota è passata. Ai ragazzi piace fare alcune cose, però dobbiamo stare sul pezzo. Dobbiamo lavorare e i risultati devono aiutarci in questo percorso”.

Su Krstovic, Rebic e Sansone: “Giocheranno entrambi sicuramente. Uno partirà e l’altro subentrerà. Krstovic è un giocatore generoso. Ante fino ad oggi è stato perfetto, ha dato sempre tutto. Sansone? Sta bene. Di esterni ne abbiamo tanti: Morente, Pierotti, Dorgu, Sansone, Oudin. 2 giocano e 3 non giocano”.

Lo stadio: “Deve essere una risorsa. Siamo settimi in Italia come numero di abbonati, questo la dice lunga su quanta passione c’è attorno alla squadra”.

Foto: Instagram Lecce