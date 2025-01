Giampaolo: “Karlsson ci sarà. Recuperiamo Guilbert, Dorgu tornerà in attacco”

Le parole del tecnico del Lecce Marco Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia dello scontro salvezza di domani contro il Genoa, al Via del Mare.

Sull’atteggiamento: “Sempre positivo. Poi alcune volte prendi le misure e fai bene, altre volte perdi e metti in discussione anche l’atteggiamento. La squadra ha sempre l’atteggiamento giusto, poi può commettere errori. Non posso contestare apatia. L’atteggiamento deve essere sempre propositivo. Domani sarà molto importante. L’avversario è ostico soprattutto quando gioca fuori casa. Abbiamo una partita impegnativa ma per me son tutte impegnative”.

Su Karlsson, in prestito dal Bologna: “Ho visto qualche partita. È un giocatore che ha bisogno di riacquistare entusiasmo e rientrare in un novero di calciatori giusti per giocarsi un posto. A Bologna c’erano sette esterni, ne giocano solo due. È a disposizione, è convocato, oggi si è allenato. Gli dobbiamo dare il tempo di capire dove sta, in quel ruolo non abbiamo un’emergenza”.

Su Dorgu e Guilbert: “Per fortuna domani torna Guilbert in difesa, e Dorgu torna in attacco, a fare quello che sa fare. Era un sacrificio farlo giocare terzino destro”.

Su Gallo: “Gallo settimana scorsa lo abbiamo rischiato, stava sul filo. Abbiamo rischiato causa emergenza. Ora l’ho rivisto bene. Lui ha tenuta e sprint, la speranza è di risistemarsi piano piano facendo giocare i calciatori nei ruoli a loro più congeniali”.

Foto: Instagram Lecce