Giampaolo: “Il carico mentale ha fatto la differenza, ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la nostra miglior partita”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina: “Quagliarella? Quando un giocatore arriva a 39 anni ed è nelle condizioni di Quagliarella, la risposta è quella lì. È un grande professionista tanto legato a questa maglia, l’ho trovato più maturo e migliorato. Oggi mi aiuta anche nel parlare ai calciatori. In più ha fatto ancora una volta un gran gol: quei colpi li ha solo lui.

Quando lotti per salvarti sono tutte partite difficili e si è visto oggi. Ieri ci siamo salvati e oggi abbiamo giocato la miglior partita da quando sono qui. La Fiorentina invece si giocava l’Europa e il carico mentale ha fatto la differenza. Questo è un insegnamento per tutti: la necessità di saper gestire le pressioni.

Mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe? l mio mestiere è essere criticato però ci metto sempre la faccia. Non mi sono mai lamentato ma le più belle risposte me le danno sempre i calciatori.

Il rinnovo? Non significa nulla. Il matrimonio non è scontato. Era importante salvarci per i tifosi, il futuro e la continuità, perché qualche problema c’è. Avremo tempo per discutere, ma dobbiamo fare le cose bene. Abbiamo vissuto in emergenza, ma 36 punti sono pochi per il blasone della Sampdoria. Ripartiamo con le idee chiare, ma ora tocca al club”.

Foto: Twitter Milan