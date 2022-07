Giampaolo: “Ho detto ad Osti e Faggiano di venire con me se dovessero esonerarmi”

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni del Secolo XIX. Il tecnico ha analizzato il mercato, che al momento non vede volti nuovi: “Ho sempre vissuto in armonia, cercando di prendermi anche qualche rischio. Ma al momento di compromessi non se ne possono fare molti. Ai miei direttori Osti e Faggiano ho detto di scegliere loro i giocatori da prendere, ma se mi dovessero esonerare, devono venire con me. Tutte le altre nostre dirette concorrenti si stanno muovendo sul mercato”.

Foto: twitter Sampdoria