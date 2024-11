Giampaolo esordio con il botto: Dorgu fa volare il Lecce. Di Francesco nei guai

Si è conclusa la sfida salvezza di Serie A che chiude questa giornata di campionato. Esordio super di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce. I salentini si impongono sul campo del Venezia per 1-0, un successo fondamentale che rilancia i salentini in chiave salvezza. Un ko che invece inguaia il Venezia, ultimo solitario con 8 punti. Decide un gol di Dorgu al 70′. Lecce che sale a 12 punti e respira, dopo una fase di stagione complicata. Inizia bene l’esperienza di Giampaolo in Salento.

La sconfitta è pesantissima per il Venezia e potrebbe avere ripercussioni, vedremo se ci saranno valutazioni sul futuro di Di Francesco.

Foto: sito Lecce