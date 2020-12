Giampaolo: “Era una partita da vincere. È la mentalità che fa la differenza”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha commentato il pareggio della sua squadra contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita da vincere. Per vincerla però bisogna farla e noi ci abbiamo provato. Non bisognava aspettare il Bologna, dopo il gol ci siamo abbassati e non abbiamo giocato. Sono le nostre caratteristiche, non scappi dalle tue caratteristiche. Bisogna avere l’atteggiamento giusto anche rischiando qualcosa, è la mentalità che fa la differenza. La squadra ha giocato per vincere“.

Foto: sito ufficiale Torino