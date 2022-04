Giampaolo: “E’ la vittoria dei calciatori e dei tifosi. Salvezza? Ci manca qualche punto”

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria del derby contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Potete immaginare il peso di questa partita. Non era solo il derby ma era una partita che valeva la salvezza. I miei ragazzi hanno giocato con il giusto spirito e la giusta freddezza. Queste partite possono travolgerti e non riesci a giocarle come devi. Questa è la vittoria dei miei calciatori e dei tifosi, io preferisco essere riservato. Gioisco internamente però. La scena è dei calciatori”.

Sulla partita: “Lo stile del Genoa lo conosciamo. Sapevo avrebbero giocato così. I ragazzi sono stati bravi. La Lazio ha vinto qui con 4 gol di scarto perché sa palleggiare. Se invece la giochi più sporca come domenica il Cagliari può succedere di tutto”.

Sente che può essere per lei un nuovo inizio? “Sono concentrato sulla salvezza, ci mancano ancora alcuni punti. Altri discorsi li faremo dopo. Quando sono arrivato eravamo due punti sopra la linea rossa. Abbiamo fatto errori, a volte siamo stati bravi. Dobbiamo ancora fare qualcosa”.

Foto: Twitter Sampdoria