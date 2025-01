Giampaolo: “Dorgu è a disposizione. Anche se domani potrebbe avere in mano la valigia per Manchester”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Marco Giampaolo, ha così parlato di Patrick Dorgu e del suo possibile trasferimento al Manchester United in questi ultimi giorni di mercato: “Dorgu è a disposizione perché, ad oggi, è un giocatore del Lecce. Dovesse servire, scenderà in campo nonostante il fatto che domani possa avere il trolley in mano per andare a Manchester”.

Foto: Instagram dorgu