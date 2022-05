Giampaolo: “Domani arrivano gli americani e azzerano tutto. Magari anche io non ci sarò”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo il ko contro l’Inter, parlando anche del futuro del club blucerchiato.

Queste le sue parole: “La salvezza era importante per dare un futuro a questo club, per dare continuità, ci sono stati momenti davvero durissimi, abbiamo temuto il peggio, ma ce l’abbiamo fatta. Il futuro? Domani arriva l’investitore, il magnate americano, azzera tutto e ci può stare. Magari non ci sono più io, salto prima degli altri, magari azzerano tutto. Vedremo”.

Foto: Twitter Sampdoria