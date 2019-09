Giampaolo: “Dobbiamo migliorare, non nascondo la polvere sotto al tappeto. Su Piatek e il derby…”

Dopo la vittoria del suo Milan in casa dell’Hellas Verona, il tecnico rossonero Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, lo so e non scappo da queste considerazioni. Non nascondo la polvere sotto al tappeto, faccio presente queste cose anche alla squadra, ma la vittoria di oggi è importante. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, come dovevamo. Ci siamo presi la metà campo, ho chiesto a tutti di alzarsi e di impostare soltanto con due difensori più Biglia. Abbiamo allargato bene il campo, poi è sempre difficile trovare spazi quando una squadra si difende tutta in 30 metri. Piatek? Non mi è sembrato di vedere un’esultanza polemica. Si è dato da fare, ha lottato. È un ragazzo che non fa casino. Il derby? Ho la squadra che mi dà certezze. Fa le cose per bene, lavora con dedizione e mi piace. Io devo renderla sempre più equilibrata, cercando di migliorare i giocatori e la tenuta collettiva. Questa squadra deve acquisire ancora una buona maturità tattica: ci sono giocatori di qualità che devo a disposizione della qualità. Il Var? Ha tolto ogni dubbio, magari in passato il blasone della squadra più importante pesava. Ora c’è più equilibrio e tutte le partite sono diventate difficili, nessuna è una passeggiata di salute”, ha concluso Giampaolo.

Foto: Twitter ufficiale Milan