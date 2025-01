Giampaolo: “Dobbiamo lavorare sull’atteggiamento. Mercato? Serve il sostituto di Pelmard e un centrale”

Le parole del tecnico del Lecce Marco Giampaolo al termine della sfida contro l’Inter, terminata 4 a o per i nerazzurri.

Sulla partita: “Partite così scegli tu come giocartele, o aspetti oppure la giochi con coraggio. Il primo gol subito è stato un infortunio tecnico. Il secondo gol è stato un altro passaggio sbagliato. Ma alla squadra non è mancato il coraggio o l’atteggiamento nel voler impedire di fare all’Inter quello che sa fare. Due gol difficili da digerire, ma poi nel secondo tempo abbiamo cercato la scintilla per riaprire la partita. Poi però ti ritrovi a gestire eventuali imbarcate che non devi subire. Gli errori ci stanno, devo lavorare sull’atteggiamento. L’errore tecnico fa parte del gioco. Si sbaglia, l’importante è non morire sull’errore. Parlavo con Inzaghi, gli ho detto che non sapevo se sarebbe venuto a prenderci o ci avrebbe aspettato, mi ha detto che avevano preparato entrambe le cose. Mi dispiace per il 4-0, che nel computo non ci sta nemmeno. Centrocampo non all’altezza? Le caratteristiche dei calciatori sono quelle, i calciatori devono giocare per le loro caratteristiche e lo stanno facendo. Coulibaly non sarà Calhanoglu, per dire, e viceversa”.

Sul mercato: “Il mercato a me non infastidisce, infastidisce quando hai dei giocatori che vogliono andar via ma non è il caso del Lecce. Non ci sono calciatori messi di traverso. C’è stata una conferenza del direttore 15 giorni fa, quindi sapete già tutto dalla fonte quelle che saranno le operazioni del club. Il mercato sarà orientato per allargare la base, non ci saranno modifiche strutturali. A luglio come terzini c’erano Guilbert e Pelmard, non c’è più Pelmard quindi allargare la base significa trovare un suo sostituto. Poi abbiamo bisogno di un difensore centrale”.

Foto: Instagram Lecce