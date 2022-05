Giampaolo: “Diversi calciatori infortunati, ma non ho mai pianto e non lo farò adesso”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato della situazione infortunati ai canali ufficiali del club: “La cosa che mi infastidisce da sempre è quando perdo calciatori, quando non li posso allenare, quando sono fuori perché a me è sempre piaciuto allenarli tutti ed è sempre piaciuto scegliere la migliore formazione ogni volta e per ogni partita rispetto a quello che producono in settimana. Per quanto riguarda gli infortunati ce ne sono diversi ma non ho mai pianto per questo e non lo farò certo adesso“.

Foto: Twitter Sampdoria