Giampaolo: “Derby che vale un campionato. È dura per noi, ma è ancora più dura per chi insegue”

Domani alle 18.00 è in programma un importantissimo derby di Genova. Samp e Genoa si giocano la salvezza, come ha commentato Giampaolo in conferenza stampa: “Serve consapevolezza di cosa questa partita rappresenta, e i calciatori lo sanno benissimo. Una partita che vale tre quarti di stagione per entrambi, un campionato. Devo assicurarmi che i calciatori siano consapevoli della partita che devono fare. Ci sono questi ultimi 360 minuti che sono di vitale importanza. È dura per noi ma è ancora più dura per chi insegue. Non c’è nessun timore, solo la consapevolezza di essere protagonista e di essere chiamato a rispondere a queste situazioni essendone all’altezza. Ci siamo allenati per prepararla al meglio. Rincon è squalificato, Ekdal è recuperato. Caputo ha ricevuto un pestone, ma sta bene. Lo abbiamo tenuto a riposo un giorno. Quagliarella è un valore assoluto. Oggi le partite si giocano in 16, non è detto che chi subentra abbia meno valore di chi parte titolare. Questo concetto va sdoganato. Ho 23 giocatori di cui 16 titolari. Il campionato è molto equilibrato. Ci sono risultati che nessuno avrebbe immaginato, come l’Inter che perde a Bologna, o che la Salernitana facesse 9 punti in 3 partite. Che per noi fosse un campionato dove avremmo dovuto lottare fino all’ultimo ne sono sempre stato consapevole, anche dopo Venezia”.

FOTO: Twitter Sampdoria