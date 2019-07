Giampaolo: “Contro il Bayern mi interessa la prestazione. Sulla formazione…”

Il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Bayern Monaco, la prima della ICC Cup: “Ci vuole tanto impegno, sarà una gara ad alto livello. Lavoriamo insieme ormai da dieci giorni, mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato poi tra il fuso e il viaggio stiamo facendo un po’ di fatica. Sono fiducioso, sappiamo cosa fare. Con dedizione, con applicazione e grande senso di responsabilità, qualcosa tireremo fuori. Queste sono partite che ci permetteranno di andare a verificare dove siamo arrivati e dove dobbiamo migliorare. Al netto della condizione fisica, il Milan deve giocare la partita di domani divertendosi. Poi valuterò la crescita della mia squadra, a livello fisico non conosciamo il livello di preparazione: valuteremo anche quella. Sono partite che ci serviranno, il risultato mi interessa relativamente. Mi interessa la qualità della prestazione, la volontà di recitare un ruolo dentro la partita. È un test che ci permetterà di fare una valutazione. La formazione è sempre discutibile, solitamente ci penso la domenica mattina quando si gioca il campionato. È l’ultimo dei miei pensieri. Non c’è il calcio di Giampaolo, voglio vedere il modo di essere. Voglio vedere le qualità dei miei ragazzi in campo, vogliamo essere qualcosa di riconoscibile, il percorso è lungo e la strada è anche tortuosa ma dobbiamo avere tutti la stessa idea per raggiungere risultati sempre più importanti. Sono solo dieci giorni che siamo insieme”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria