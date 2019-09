Giampaolo-Conte, gli specialisti di derby: dalla voglia di rivalsa al fascino della prima volta

Il countdown è già partito da un pezzo. Mancano poche ore e poi sarà Milan-Inter, attesissimo derby dalla Madonnina valido per la quarta giornata di Serie A. In palio tre punti pesanti per la classifica, ma anche il predominio cittadino. I nerazzurri arrivano al big match dal pari interno con lo Slavia Praga, una brutta battuta d’arresto che ha scombussolato l’ambiente nerazzurro dopo le tre vittorie consecutive in campionato. I rossoneri, invece, sono reduci da un esordio da dimenticare col ko di Udine e poi la leggera ripresa con i successi con Brescia e Verona, seppur senza incantare e soprattutto convincere. Ma Milan-Inter sarà anche l’inedita sfida tra Marco Giampaolo e Antonio Conte, al loro primo incrocio in panchina. Entrambi, però, possono essere considerati dei veri e propri specialisti nel settore. I due tecnici, infatti, sono imbattuti nei derby da allenatori in Serie A: 4 vittorie e 2 pareggi per Giampaolo ai tempi della Sampdoria, 4 vittorie su 4 per Conte alla Juventus. Per entrambi si tratta del primo derby di Milano, un incrocio ricco di fascino e storia. Tra poche ore la palla passerà al campo: lo spettacolo – in campo e sugli spalti – è assicurato.

Foto: Twitter Milan-Twitter Inter