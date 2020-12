Giampaolo: “Conosciamo il valore della Roma ma non voglio alibi o chiacchiere”

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha presentato la sfida di domani contro la Roma ai microfoni di Torino Channel:

“E’ importante aspettarsi dalla squadra compattezza, attaccamento e orgoglio. E non voglio alibi e chiacchiere. Il valore della Roma lo conosciamo, ma nelle partite ci sono altre cose da prendere in considerazione”.

Come ha reagito lo spogliatoio?

“Non si tratta di chi sta con chi. Il Toro è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: bisogna stare con il Toro. Servirebbe un vademecum, dove al primo posto c’è scritto che il Toro è al di sopra di ognuno di noi, allenatore compreso. E quindi dobbiamo dare una risposta di compattezza e unione. Tutto il resto sono chiacchiere dove ognuno può trovare scorciatoie. Ci vuole la predisposizione a fare determinate cose, tutto il resto riempie soltanto le pagine dei giornali e alimenta chiacchiere”.

Come si colma questa differenza di valori con la Roma?

“Non dobbiamo essere passivi, cercando di non concedere quella proprietà di palleggio di cui dispongono e proporre anche noi, giocando e palleggiando. Questo è un mantra che ribadisco dal primo giorno: una buona padronanza ti mette nelle condizioni di dare preoccupazione, perché si muore di non possesso”.

Spera di recuperare qualcuno tra Millico, Verdi, Murru e Zaza?

“Penso di non recuperare nessuno. E per quanto riguarda Zaza dovete parlare con il dottore”.

Foto: sito Torino ufficiale