Giampaolo: “Concesso pochissimo alla Roma, sono stati bravi a fare gol”

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il KO contro la Roma: “La Samp ha fatto la partita che doveva fare, non sono assolutamente insoddisfatto della prestazione, non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo di ottenere. Siamo rimasti in partita, la Roma ha più qualità ma siamo riusciti a mascherarla e a concedere pochissimo. Abbiamo creato poco anche noi, ma ritengo che il match sia stato equilibrato. C’è stato qualche errore tecnico, ma l’atteggiamento non mi è dispiaciuto.

Avremmo potuto fare qualcosa in più, ma la Roma non ha prodotto molto, ha tirato pochissimo ma rispetto a noi è stata brava a fare gol. Non ricordo grandi cose, eppure hanno le qualità per creare tanto. Sensi deve allenarsi con più continuità, è arrivato benissimo ma deve crescere sul piano fisico. Stiamo migliorando, chiaramente non siamo perfetti però facciamo le cose per bene. Fornendo prestazioni di buon livello, arriveremo dove dovremo arrivare“.

Foto: Twitter Sampdoria