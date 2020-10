Giampaolo: “Servono sacrificio e sofferenza. Mai allenato un giocatore più forte di Belotti”

Marco Giampaolo ha affidato le sue parole al sito ufficiale del Torino alla vigilia dell’anticipo di domani contro il Sassuolo. Queste le dichiarazioni più significative del tecnico ex Milan: “Noi lavoriamo dal mattino alla sera, il tempo sarà giudice: i tifosi del Toro sono abituati a soffrire, speriamo che le sofferenze possano diventare soddisfazioni. Serve sacrificio per migliorare. Belotti? Non ho mai allenato un calciatore così forte, per le qualità che Andrea esprime. Poi ho allenato attaccanti forti, ma con caratteristiche diverse”.

Foto: sito Torino